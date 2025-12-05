Wilma cucciolona di rottweiler salvata dai carabinieri | era legata in un terrazzino al gelo senza acqua e cibo

Lurate Caccivio (Como), 5 dicembre 2025 - Senza cibo e acqua, al freddo su un terrazzino minuscolo e legata alla ringhiera con un corto guinzaglio. Così i carabinieri hanno trovato Wilma, una cucciolona di rottweiler. Per questo il padrone, un 24enne di Lurate Caccivio, in provincia di Como, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animale dai carabinieri della locale stazione. I militari, intervenuti dopo una segnalazione anonima, hanno trovato la cucciola su un balcone di appena un metro quadrato, recintato con una rete metallica. Wilma, mostrava - fanno sapere i carabinieri di Como in una nota - "evidenti segni di sofferenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

