Wilma cucciolona di rottweiler salvata dai carabinieri | era legata in un terrazzino al gelo senza acqua e cibo
Lurate Caccivio (Como), 5 dicembre 2025 - Senza cibo e acqua, al freddo su un terrazzino minuscolo e legata alla ringhiera con un corto guinzaglio. Così i carabinieri hanno trovato Wilma, una cucciolona di rottweiler. Per questo il padrone, un 24enne di Lurate Caccivio, in provincia di Como, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animale dai carabinieri della locale stazione. I militari, intervenuti dopo una segnalazione anonima, hanno trovato la cucciola su un balcone di appena un metro quadrato, recintato con una rete metallica. Wilma, mostrava - fanno sapere i carabinieri di Como in una nota - "evidenti segni di sofferenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Wilma, cucciolona di rottweiler salvata dai carabinieri: era legata in un terrazzino al gelo, senza acqua e cibo - Il proprietario, un ragazzo di 24 anni di Lurate Caccivio, denunciato per maltrattamento e abbandono di animale ... Secondo ilgiorno.it
Lasciata su un piccolo balcone senz’acqua, la cucciola Wilma salvata dai carabinieri - I carabinieri sono intervenuti a Lurate Caccivio dopo la segnalazione di un cane lasciato su un balcone di circa un ... espansionetv.it scrive
La cagnolona in un balcone di un metro quadro al gelo e senza acqua: la splendida Wilma salvata dai carabinieri in provincia di Como - Nel pomeriggio del 2 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio sono intervenuti a seguito di una segnalazione anonima, circa la presenza di un cane abbandonato su un balcone di un ... Scrive comozero.it
Abbandona la cagnolina in balcone: Wilma per giorni legata alla ringhiera, senz'acqua e col freddo. Arrestato il padrone 24enne - Per giorni abbandona una cucciola di rottweiler sul balcone, lasciandola al freddo, legata e senz'acqua. Scrive msn.com