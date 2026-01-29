Acqua dei dissalatori la Regione ad Aica | ' ' Nessuna duplicazione dei costi' '

La Regione risponde alle accuse di Aica sulla gestione dei costi dei dissalatori. Spiega che non ci sono duplicazioni e che i costi sono stati calcolati correttamente. La polemica rimane aperta tra le parti.

La Regione replica ad Aica sulle accuse di una presunta duplicazione dei costi per la produzione di acqua dai dissalatori. In una nota ufficiale del Dipartimento acqua e rifiuti, firmata dal dirigente generale Arturo Vallone e dal dirigente del servizio 1 Mario Cassarà, viene chiarito che le.

