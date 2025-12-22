Aci Sant' Antonio inaugurato nuovo mezzo della Polizia Municipale
È stato inaugurato nel corso della giornata di ieri, domenica 21 dicembre, il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Municipale di Aci Sant’Antonio, alla presenza del sindaco, Quintino Rocca, del vicesindaco e assessore al ramo, Salvo Conti, di parte della Giunta, del comandante della Polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Aci Sant'Antonio, inaugurato il nuovo scuolabus comunale
Leggi anche: Controlli straordinari tra Aci Catena e Aci Sant’Antonio: multe e attività sospese
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Milano: Tajani inaugura la Conferenza Nazionale dell’Export..
Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.