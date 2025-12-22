Aci Sant' Antonio inaugurato nuovo mezzo della Polizia Municipale

È stato inaugurato nel corso della giornata di ieri, domenica 21 dicembre, il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Municipale di Aci Sant’Antonio, alla presenza del sindaco, Quintino Rocca, del vicesindaco e assessore al ramo, Salvo Conti, di parte della Giunta, del comandante della Polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

aci sant antonio inaugurato nuovo mezzo della polizia municipale

