Acea e prefettura di Terni patto contro i tentacoli delle mafie che si allungano su acqua e rifiuti

La prefettura di Terni e Acea hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione contro le infiltrazioni mafiose. L’obiettivo è prevenire che le organizzazioni criminali si insedino nel settore dell’acqua e dei rifiuti. La firma è avvenuta nel palazzo Bazzani, con le parti che si impegnano a lavorare insieme per tenere sotto controllo eventuali tentativi di infiltrazione.

Sottoscritto il “protocollo locale di partenariato” per il contrasto e la prevenzione di irregolarità negli appalti, furti, danneggiamenti, frodi e attentati alla sicurezza delle infrastrutture Il documento, predisposto in attuazione del protocollo quadro nazionale, siglato il 19 luglio 2023 dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, e dall’amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, è stato sottoscritto dal prefetto, Antonietta Orlando, e dall’amministratore delegato di Acea Ambiente, Gabriele Di Cintio, dal presidente e dall’amministratrice delegata di Asm Terni, Gabriele Ghione e Tiziana Buonfiglio, dall’amministratore delegato di Umbria distribuzione gas, Mauro Alfonso, dall’amministratore delegato di Ferrocart, Paolo Amadei, dal presidente di Umbriadue servizi idrici, Michele Santosuosso, e dal presidente e dall’amministratrice delegata del Servizio idrico integrato (Sii), Paolo Silveri e Maria Grazia Costa, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia.🔗 Leggi su Ternitoday.it

