Parma alza il muro contro le mafie | AIPo e Prefettura siglano il nuovo protocollo di legalità
Un passo decisivo per blindare gli appalti pubblici e proteggere il territorio da possibili infiltrazioni mafiose. È stato firmato oggi, nella sede della Prefettura di Parma, il nuovo “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
