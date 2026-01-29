A8 arrestati dalla Polizia due spacciatori

La Polizia Stradale ha arrestato due uomini di origine marocchina nei pressi della barriera autostradale di Milano Nord, sull’A8. I due sono stati sorpresi mentre spacciavano droga e sono stati portati in Questura. L’intervento è avvenuto questa mattina, durante un normale controllo sulla strada. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per contrastare lo spaccio di droga.

Approfondimenti su Milano Nord Campo di Marte, blitz della polizia. Arrestati due spacciatori A Campo di Marte, la polizia di Arezzo ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di due cittadini stranieri, trovati in flagrante durante un'attività di spaccio. Truffa ad un anziano, arrestati due campani dalla polizia Due uomini di Napoli, di 35 e 48 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Padova con l'accusa di aver truffato un anziano di 93 anni.

