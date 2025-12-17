Iscrizioni scuola 2026-20267 ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio
Scopri tutte le informazioni sulle iscrizioni scolastiche 2026-2027, con le date e le modalità aggiornate. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile la nota operativa, fondamentale per famiglie e scuole. Le domande potranno essere inviate dal 13 gennaio al 14 febbraio, assicurando un'adeguata pianificazione e preparazione per il prossimo anno scolastico. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere le scadenze.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa con le indicazioni per le iscrizioni scolastiche per l'anno 20262027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
