Iscrizioni scuola 2026-20267 ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio

Scopri tutte le informazioni sulle iscrizioni scolastiche 2026-2027, con le date e le modalità aggiornate. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile la nota operativa, fondamentale per famiglie e scuole. Le domande potranno essere inviate dal 13 gennaio al 14 febbraio, assicurando un'adeguata pianificazione e preparazione per il prossimo anno scolastico. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere le scadenze.

Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona - Saranno aperte a partire dal prossimo 13 gennaio fino al 14 febbraio le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027: come funziona, le ... fanpage.it

Iscrizioni scolastiche 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

Ritardo sulla circolare del Ministero per le iscrizioni a scuola 2026-27: famiglie in attesa delle date ufficiali, tra indiscrezioni e decisioni imminenti https://ebx.sh/WpyxU9 - facebook.com facebook

