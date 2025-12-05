Destra-sinistra? No bipolarismo all’italiana tra chi vota e chi no

Sinistra, Destra, Centro, gli italiani non ne possono più. Le malefatte combinate dai partiti politici, rese note da certa stampa denunciante, di proprietà di editori in attività politica, senza che tutti gli altri media, in mano ad altri editori, anch’essi cooptati in attività politica in Parlamento, pur con prove provate, ne rendano minimo conto ai loro lettori. A chi credere in questo importante campo dell’informazione? Come valutare tali assurdi silenzi da parte di tanti media contrapposti politicamente? La brava gente nostrana, essendole stata, di fatto ma non di diritto, tolta la parola, ha espresso, come poteva e da lungo tempo, il proprio dissenso avvalendosi di uno degli ultimi strumenti rimastole, rivelatosi purtroppo nel tempo sempre più inefficiente, quello elettorale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Destra-sinistra? No, bipolarismo all’italiana, tra chi vota e chi no

"L'elettorato di destra richiede meno coerenza rispetto a quello di sinistra" Il commento di Silvia Salis

"L'elettorato di destra richiede meno coerenza rispetto a quello di sinistra" Silvia Salis, sindaca di Genova

Destra-sinistra? No, bipolarismo all'italiana, tra chi vota e chi no - L'unico strumento ancora parzialmente valido di protesta e di dissenso è rimasto quello dell'astensione dal voto nelle competizioni elettorali

Se a una destra senza intellettuali risponde una sinistra bigotta, quella sinistra è morta - Sorvolo sulla palese contraddizione di voler discriminare un editore all'interno di una manifestazione che, fin dal titolo, ricorda il connubio indissolubile fra libri e libertà

Perché il populismo sopravvive a sinistra - Negli ultimi vent'anni la sinistra italiana, come tutte le sinistre occidentali, si è incistata sempre più a fondo nelle casematte del potere culturale e istituzionale In Italia, destra e sinistra

La sinistra non sa più interpretare il futuro - Non può esserci una spiegazione contingente nell'esito di un'elezione o di uno spostamento passeggero del consenso.

Sanità: se la sinistra imbroglia, non potrà sconfiggere la destra

Luciano Violante: «Odiatori e falsi maestri sia a destra sia a sinistra. Il compito dei leader è unire, non dividere» - A Luciano Violante non interessa chi stia gridando più forte tra destra di governo e sinistra di opposizione, perché la gravità del momento impone a tutti «di abbassare i toni».