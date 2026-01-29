A 80 anni inizia a scaricare materiale pedopornografico e viene scoperto | Non l’avevo mai fatto prima
Un uomo di 80 anni residente in provincia di Torino è stato scoperto mentre scaricava materiale pedopornografico. L’indagine è partita dopo che i sospetti sono emersi, e l’anziano ha spiegato di aver iniziato questa abitudine solo di recente, aggiungendo: “Non l’avevo mai fatto prima”. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi e ora stanno analizzando i contenuti per capire meglio la portata di quello che considerano un comportamento grave.
“Non l’avevo mai fatto prima”. Un ottantenne residente in provincia di Torino ha reagito con queste parole quando hanno scoperto una sua inquietante abitudine: visionare sul web foto e filmati pedopornografici, poi salvarli sui propri dispositivi per poterli avere sempre a disposizione. Oggi, 29.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Torino ottantenne
Lang: «Non avevo mai fatto gol di testa, alla fine è stato meglio segnare la prima rete al Maradona»
Claudio Santamaria: «Sono stato cresciuto a sensi di colpa. Prima di Francesca Barra non avevo mai convissuto con nessuno, ora ho scoperto che è bello tornare a casa e stare insieme»
Claudio Santamaria condivide la sua esperienza di crescita tra sensi di colpa e scoperta dell’amore con Francesca Barra.
Ultime notizie su Torino ottantenne
Argomenti discussi: Fumo, chi inizia prima dei 20 anni ha il rischio doppio di infarto; Gli 80 anni della casa editrice Neri Pozza; Cézanne, 80 capolavori per raccontare una rivoluzione; Prestazione universle anziani 2026: requisiti e nuovi importi.
Il tempo dei ricordi 1951 (75 anni fa): inizia la prima edizione del Festival di Sanremo. https://www.rivieraweb.it/p=73132 facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.