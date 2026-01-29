A 80 anni inizia a scaricare materiale pedopornografico e viene scoperto | Non l’avevo mai fatto prima

Un uomo di 80 anni residente in provincia di Torino è stato scoperto mentre scaricava materiale pedopornografico. L’indagine è partita dopo che i sospetti sono emersi, e l’anziano ha spiegato di aver iniziato questa abitudine solo di recente, aggiungendo: “Non l’avevo mai fatto prima”. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi e ora stanno analizzando i contenuti per capire meglio la portata di quello che considerano un comportamento grave.

