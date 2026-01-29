52? edizione del Nauticsud | conferenza stampa di presentazione a Napoli

Mercoledì 4 febbraio, al Teatro Mediterraneo di Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 52ª edizione del Nauticsud. I vertici di Afina e MdO hanno annunciato che il salone nautico internazionale si terrà dal 7 al 15 febbraio, con oltre 15 paesi partecipanti. La città si prepara ad accogliere appassionati e professionisti del settore nautico in una settimana di eventi e novità.

Si svolgerà mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione della 52? edizione del Nauticsud. Alla presentazione della manifestazione, che si terrà in sala Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, saranno il presidente di Afina, Gennaro Amato, e i vertici di MdO, il presidente Remo Minopoli e la CD Maria Caputo, organizzatori del prestigioso salone nautico, ad accogliere le Istituzioni, i Comandanti delle Forze Armate di territorio e la stampa.

