Oggi 5 gennaio San Giovanni Nepomuceno Neumann | ha dedicato la sua vita agli immigrati

Il 5 gennaio si ricorda San Giovanni Nepomuceno Neumann, un vescovo noto per il suo impegno nell’assistenza agli immigrati negli Stati Uniti nel XIX secolo. La sua vita è stata dedicata all’evangelizzazione e alla tutela delle comunità migranti, contribuendo a costruire ponti di solidarietà e integrazione. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel servizio alle persone più vulnerabili.

San Giovanni Nepomuceno Neumann fu un vescovo che si adoèerò per l’evangelizzazione degli immigrati statunitensi nel XIX secolo. Oggi, 5 gennaio, si fa memoria di San Giovanni Nepomuceno Neumann, vescovo americano di origine boema, da cui il suo cognome Nepomuceno che fa riferimento alla città di Nepomuk dove nacque. Come ricorda il Martirologio Romano, questo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 5 gennaio, San Giovanni Nepomuceno Neumann: ha dedicato la sua vita agli immigrati Leggi anche: San Giovanni Nepomuceno: il Santo del 5 gennaio celebrato in tutto il mondo Leggi anche: Varese, morto ex senatore di Antonio Tomassini: “Ha dedicato la sua vita a politica e tutela dei cittadini” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Falò della Befana 2026; Smog, da sabato 3 a lunedì 5 gennaio in vigore le misure emergenziali; Giubileo 2025, posti esauriti alla Porta Santa di San Pietro, tutto pieno fino al 5 gennaio: per i ritardatari è troppo tardi!; “Arriva la Befana!” in località San Marco di Camposampiero il 5 gennaio 2026. Gli appuntamenti di oggi, lunedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania - A Santo Stefano d’Aveto aperitivo della Befana, in compagnia della Wiliam Band, a partire dalle 18. radioaldebaran.it

Lunedì 5 gennaio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

Almanacco di lunedì 5 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Lunedì 5 Gennaio è il 5° giorno del calendario gregoriano. arezzonotizie.it

TeleRama. . STAMPA OGGI LA RASSEGNA STAMPA DI TELERAMA DEL 5 GENNAIO 2026 - facebook.com facebook

Moretto: “Giovane del Verona potrebbe lasciare il Veneto a gennaio. Per questa sessione si è informata la Roma, che sta lavorando parallelamente alle piste Raspadori e Zirkzee. I giallorossi per Giovane si sono limitati ad oggi ad una richiesta di informazioni. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.