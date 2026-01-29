29 gennaio Madonna dell’Impossibile | interviene quando tutto sembra perduto

In un giorno di confusione e incertezza, la Madonna dell’Impossibile si è fatta sentire quando tutto sembrava perduto. Un uomo molto devoto ha pregato con insistenza, e la sua preghiera ha trovato ascolto in un momento difficile. La scena si è svolta il 29 gennaio, lasciando i presenti a riflettere sulla forza della fede in situazioni di crisi.

In un momento di grande disorientamento la Madonna dell'Impossibile ha ascoltato le richieste di aiuto di un uomo a lei assai devoto. Ma a cosa si deve questo titolo? Ogni anno migliaia di pellegrini da tutto il Brasile affluiscono al Santuario della della Madonna dell'Impossibile (Nossa Senhora dos Impossíveis), situato nella Serra Lima (parrocchia di Patu, diocesi di Mossoro) nello stato del Rio Grande do Norte. Era il 29 gennaio 1758 quando il colonnello Antonio de Abreu Lima Pereira e sua moglie, Paula Moreira Braga Pessoa, portarono dal Portogallo la statua della Madonna dell'Impossibile. I due sposi, residenti ad Apodi e proprietari della montagna, costruirono una cappella dove sistemarono la statua.

