Niscemi si trova in ginocchio dopo la frana che ha devastato la collina. La gente del paese si affida ora alla Madonna, sperando in un miracolo. Un lenzuolo bianco è stato steso su un palazzo in piazza, come segno di speranza e richiesta di aiuto. La comunità si stringe attorno a questa immagine, mentre l’intera Niscemi cerca di rialzarsi da un momento difficile.

«Niscemi rialzati». Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell’angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponente frana di 4 chilometri. Di fronte c'è il Comune dove si susseguono riunioni e vertici e accanto una chiesa, dove ieri sera Niscemi si è affidata alla Madonna del Bosco. Il quadro raffigurante l’immagine della Patrona, per l’occasione è stato portato in processione dal Santuario alla chiesa. A pregare anche il sindaco, Massimiliano Conti. Niscemi è un paese fantasma Buona parte dei quartieri sono transennati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Tutto è perduto, non abbiamo più niente". Niscemi in ginocchio si affida alla Madonna per rialzarsi

Approfondimenti su Niscemi Paese

Niscemi si prepara a chiedere aiuto alla Madonna dopo la frana che ha colpito la città.

La città di Niscemi si trova in ginocchio dopo l’ultima frana che ha distrutto gran parte del territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Paese

Argomenti discussi: Bei tempi | Jovanotti, Marty Supreme e quella cultura popolare che non c'è più; Ultime lettere di Jacopo Ortis: un classico che ogni ragazzo dovrebbe leggere oggi; L'Europa è una lumaca con l'IA, ma non tutto è perduto; Tra le foreste sommerse delle Eolie per capire come le alghe rispondono alla crisi.

Abbiamo perso tutto, la disperazione di Niscemi che si affida alla MadonnaAGI - Niscemi rialzati. Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponent ... msn.com

L'Europa è una lumaca con l'IA, ma non tutto è perdutoL'Europa è in ritardo nello sviluppo di modelli AI avanzati, ma guida nell'adozione industriale: il 48% dei produttori usa già l'intelligenza artificiale. msn.com

Capri sa farti sentire vivo, anche quando tutto sembra perduto. Ashley lo ha scoperto dopo che la sua vita perfetta a San Diego crolla improvvisamente: tradimenti, segreti e dolori che cambiano tutto. Decide di partire da sola verso l’isola in inverno, non quella - facebook.com facebook

Risollevarsi quando tutto sembra perduto. Con Morena Pedruzzi, superstite dell’attentato di Marrakech del 2011 Trump “padrone”. Dopo il Venezuela, a chi tocca Con Franco Cavalli, Alessandro Nardone, Andrew Spannaus e Emiliano Guanell x.com