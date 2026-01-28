Zio e zia… Tragedia Anguillara la rivelazione della nipote dei coniugi Carlomagno

La famiglia Carlomagno sta vivendo un momento terribile. La nipote ha raccontato che zio e zia sono stati trovati morti in circostanze ancora da chiarire. La comunità si stringe attorno ai parenti, mentre si cercano risposte sulla tragedia che ha sconvolto la piccola comunità.

Il dolore che avvolge la famiglia Carlomagno continua a emergere con forza, man mano che vengono ricostruite le ore e i giorni che hanno preceduto il ritrovamento dei corpi dei genitori di Claudio Carlomagno. Un dramma consumatosi nel silenzio di una casa, ma che, secondo i familiari, aveva già lasciato segnali difficili da ignorare. A raccontarlo è la moglie del nipote dei due coniugi, intervenuta nel corso della trasmissione Dentro la notizia, dove ha ripercorso lo shock e lo smarrimento seguiti alla scoperta del presunto suicidio. Secondo la sua testimonianza, il primo campanello d’allarme è scattato quando i telefoni dei due anziani hanno smesso di squillare a vuoto, senza che nessuno rispondesse.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Anguillara, la lettera d’addio dei coniugi Carlomagno: “Siamo finiti alla gogna”. Aperta inchiesta

A Anguillara è stata avviata un’inchiesta per istigazione al suicidio riguardo alla morte di Pasquale e Maria Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo.

Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, nipote aveva capito le intenzioni dello zio: "Non fare cavolate"

La vicenda riguarda il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, con il racconto dei familiari che esprimono il rammarico per non aver potuto prevenirlo.

