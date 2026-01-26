Anguillara la lettera d’addio dei coniugi Carlomagno | Siamo finiti alla gogna Aperta inchiesta

A Anguillara è stata avviata un’inchiesta per istigazione al suicidio riguardo alla morte di Pasquale e Maria Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. La loro lettera d’addio ha suscitato grande attenzione e solleva interrogativi sulla vicenda e le sue implicazioni legali.

È stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Pasquale Carlomagno e Maria Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. I due coniugi si sono tolti la vita insieme, impiccandosi nella loro villetta di Anguillara Sabazia, lasciando una lettera d’addio al figlio minore, Davide, che li aveva ospitati a Roma nei giorni successivi all’arresto del fratello. Nel messaggio, una parte è riservata esplicitamente ai media e ai social. Pasquale e Maria spiegano di non aver retto alla pressione di ciò che hanno letto e visto in tv: parlano di una “gogna” che li avrebbe travolti dopo la diffusione di ipotesi e sospetti sul presunto ruolo del padre come complice del figlio nelle fasi successive al delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

