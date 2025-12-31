Mosca | video su drone contro Putin Kiev | Bugie Kallas | Accuse infondate Attacco russo a Odessa | 6 feriti anche 3 bambini

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a evolversi, con nuove accuse e scontri. Mosca ha diffuso un video che mostra i resti di un drone, sostenendo che fosse diretto contro Putin. Kiev respinge le affermazioni come false, mentre Kallas definisce le accuse infondate. Nel frattempo, un attacco russo a Odessa ha causato sei feriti, tra cui tre bambini, evidenziando la persistente instabilità nella regione.

