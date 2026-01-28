Yildiz fuoriclasse in tutto Trapani doppia impresa | è riuscito a rovinare due campionati

Yildiz torna al centro dell’attenzione dopo la doppia impresa in campionato. Il fantasista della Juventus ha dimostrato ancora una volta il suo valore, segnando due gol decisivi e rovinando la festa delle avversarie. Nonostante le voci di mercato, il giocatore non si lascia distrarre e si concentra solo sul campo. A Firenze, invece, conferma la presenza della famiglia Commisso: dopo Rocco, anche il figlio Giuseppe resta saldo alla guida della Fiorentina.

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana sportiva. Non sappiamo - nessuno può sapere - se Kenan Yildiz diventerà un fuoriclasse di livello internazionale oppure se la sua carriera sarà meno luminosa. Dipende da tante circostanze: scelte professionali azzeccate oppure no, capacità di trasformarsi in leader e in vincente, anche quantità ed entità degli infortuni che potrà subire. Di sicuro del fuoriclasse, della stella di prima grandezza, ha tutte le qualità: ha la tecnica, ha la velocità, ha la capacità di essere decisivo con un gol o una giocata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

E' una Juventus senza giocatori da Juve? Per il tifoso Ezio Greggio sì. Mister Luciano Spalletti e Yildiz i fuoriclasse; Marocchino su Yildiz: Non è ancora un fuoriclasse, ma alla Juve ora c'è identità; Greggio: Giocatori mediocri, impossibile avere ambizioni. E Yildiz…; Marocchino a RBN: Yildiz è uno di quei giocatori che accendolo la luce quando gli arriva il pallone.

Marocchino su Yildiz: Non è ancora un fuoriclasse, ma alla Juve ora c’è identitàNel corso della trasmissione Cose di Calcio, Domenico Marocchino ha analizzato il momento della Juventus soffermandosi in particolare su Kenan Yildiz, recentemente definito ... tuttojuve.com

Yildiz salvagente Juve per uscire dalla crisi: la questione rinnovo e l'errore madornale da evitareCi sono una decina di errori madornali che la Juve può commettere nei prossimi sei mesi. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta tra le scelte imbarazzanti. Tuttavia, non rinnovare il contratto a Yildiz ... tuttosport.com

Ieri sera non ho visto la @juventusfc perché ero impegnato a lavorare in teatro. Ho visto gli highlights. Abbiamo Spalletti un allenatore top, ha cambiato il gioco e la mentalità della squadra ma non può fare miracoli. Abbiamo un fuoriclasse come Yildiz che non x.com

È un Yildiz sempre più totale e devastante e contro il Napoli lo ha confermato una volta di più Prima le giocate visionarie con cui ha liberato la porta a Jonathan David e a Francisco Conceiçao e nella ripresa il bellissimo gol che ha chiuso in anticipo la su - facebook.com facebook