Fonseca tra Napoli e Juve | Conte e Spalletti? Veri fuoriclasse Yildiz può giocare ovunque

Napolipiu.com | 6 dic 2025

"> Daniel Fonseca oggi vive fra Rio de Janeiro e gli stadi del Sudamerica, seguendo passo dopo passo Giorgian De Arrascaeta, il suo assistito e “figlio calcistico”. A Tuttosport, però, basta nominare Napoli e Juventus per riportarlo immediatamente agli anni italiani, alle sue sfide più intense, ai mister che l’hanno formato e ai compagni che lo hanno trasformato in un attaccante completo. «In Brasile ormai mi conoscono solo come l’agente di De Arrascaeta – racconta a Tuttosport – ma va bene così. Qui ha vinto tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

fonseca tra napoli e juve conte e spalletti veri fuoriclasse yildiz pu242 giocare ovunque

© Napolipiu.com - Fonseca tra Napoli e Juve: «Conte e Spalletti? Veri fuoriclasse. Yildiz può giocare ovunque»

