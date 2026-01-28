WWE | Matt Cardona provoca Kit Wilson e infiamma la faida a SmackDown

Matt Cardona torna a infiammare la faida con Kit Wilson a SmackDown. Il wrestler americano ha preso di mira il rivale anche sui social, rendendo la rivalità sempre più personale. La tensione tra i due si è accesa ulteriormente, lasciando presagire uno scontro ancora più duro in programma.

Matt Cardona continua a rendere sempre più personale la sua rivalità con Kit Wilson a SmackDown, usando i social per colpire il membro dei Pretty Deadly anche fuori dal ring. Dalla sorpresa a SmackDown alla rivalità con Kit. Il ritorno di Cardona a SmackDown è arrivato ai danni proprio di Kit Wilson, sconfitto in singolo dopo che l’ex Zack Ryder aveva messo in mostra la versione più aggressiva e “tossica” del suo personaggio, frutto degli anni passati a reinventarsi nelle indipendenti. Nelle settimane successive, però, Wilson non è rimasto a guardare: il britannico ha attaccato Cardona alle spalle, definendolo “ tossico ” e puntando il dito contro il suo atteggiamento dentro e fuori dal ring, dando ufficialmente il via a una faida sempre più accesa nello show blu. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Il 2 dicembre, durante l’episodio di SmackDown, Matt Cardona è tornato ufficialmente in WWE, affrontando Kit Wilson come avversario misterioso.

