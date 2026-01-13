WhatsApp la nuova funzione per chat singole e gruppi | a cosa serve il lucchetto

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione, il lucchetto, per chat singole e gruppi. Questa novità mira a rafforzare la sicurezza e la privacy degli utenti, offrendo un ulteriore livello di protezione alle conversazioni. L’aggiornamento permette di bloccare l’accesso a chat specifiche, garantendo maggiore riservatezza e controllo sui propri dati. Ecco cosa cambia e come utilizzare questa funzione.

Nelle ultime ore WhatsApp ha alzato ulteriormente l'asticella sul fronte della sicurezza e della privacy, annunciando un nuovo aggiornamento destinato a cambiare il modo in cui gli utenti proteggono le proprie conversazioni personali. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire un livello di tutela ancora più avanzato, in un contesto in cui lo smartphone è ormai uno scrigno che custodisce messaggi privati, informazioni sensibili e dettagli della vita quotidiana.

