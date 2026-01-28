L’Italia inizierà la sua corsa nella Nations League femminile in Brasile, dove si svolgeranno le prime tappe prima della fase finale. La squadra azzurra, vincitrice delle ultime due edizioni, punta a confermarsi protagonista anche questa volta, con tre appuntamenti che anticipano la Final Eight. La competizione, in programma per l’estate, sarà un banco di prova importante per le ragazze di coach Mazzanti, pronte a mettere in mostra tutto il loro valore.

L’Italia sarà grande protagonista nella Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e di cui le azzurre hanno vinto le ultime due edizioni (prima delle apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025). Le ragazze del CT Julio Velasco esordiranno nella settimana del 3-7 giugno a Brasilia, in un girone che comprende le padrone di casa, la Turchia, l’Olanda, la Repubblica Dominicana e la Bulgaria. La nostra Nazionale si trasferirà poi nelle Filippine (città da definire, dal 17 al 21 giugno) in un raggruppamento con Giappone, USA, Serbia, Repubblica Dominicana, Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, svelata la Nations League: l’Italia apre in Brasile, tre tappe prima della Final Eight

La Volleyball Nations League 2026 si avvicina e l’Italia femminile si prepara a una possibile rivoluzione nel roster.

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE 2026 Ufficiali sedi e gironi della fase intercontinentale 3/06 - 2/08

Come sarà l'Italia tra Nations League ed Europei Velasco svela le carte e i piani di alcune giocatrici