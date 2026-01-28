Violenza sessuale Maiorino | C' è un abisso tra consenso e dissenso Bongiorno ha tradito le donne

In Aula al Senato, il centrodestra spinge per approvare subito la nuova legge sullo stupro e sul consenso esplicito. La deputata Maiorino critica duramente la collega Bongiorno, accusandola di aver tradito le donne. La discussione si surriscalda e i tempi si stringono, mentre si cercano soluzioni rapide per tutelare meglio le vittime di violenza sessuale.

La senatrice del Movimento 5 stelle a Today.it: "La violenza è laddove un atto sessuale è avvenuto senza il consenso della donna o comunque di una delle due parti" In Senato il centrodestra prova ad accelerare sulla proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Il testo già approvato alla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è stato modificato radicalmente da una proposta messa a punto da Giulia Bongiorno. La "nuova versione" firmata dalla leghista mette al centro il "dissenso" come principio per definire e valutare una violenza sessuale. Una novità che non è piaciuta alle opposizioni, che hanno parlato di "rottura" del patto politico.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Maiorino Bongiorno

La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato al Senato una proposta di modifica del reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maiorino Bongiorno

Argomenti discussi: Stupro dal consenso al dissenso. È bufera sulla proposta Bongiorno; DDL STUPRI, MAIORINO (M5S): BONGIORNO TRADISCE PATTO POLITICO E DIRITTI DONNE, TORNI INDIETR.

Violenza sulle donne, ecco testo base Bongiorno: non c'è consenso e arriva 'freezing', pene più alteLa Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo base proposto nella nuova versione dalla relatrice. Reclusione fino a tredici anni ... adnkronos.com

Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazionePerché si è deciso di modificare la norma? Cosa dice la legge attuale? Cosa cambierà se il nuovo testo entrerà in vigore? Proviamo a fare ordine, con l'aiuto ... huffingtonpost.it

Condanna per violenza sessuale tentata. Il tribunale: gesto premeditato di «gravità estrema» #Mondo - facebook.com facebook

Disegno di legge sulla violenza sessuale, #Schlein: ho chiesto a #Meloni di fermarsi e tornare ad un accordo x.com