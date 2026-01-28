Violenza sessuale Maiorino | C' è un abisso tra consenso e dissenso Bongiorno ha tradito le donne

In Aula al Senato, il centrodestra spinge per approvare subito la nuova legge sullo stupro e sul consenso esplicito. La deputata Maiorino critica duramente la collega Bongiorno, accusandola di aver tradito le donne. La discussione si surriscalda e i tempi si stringono, mentre si cercano soluzioni rapide per tutelare meglio le vittime di violenza sessuale.

La senatrice del Movimento 5 stelle a Today.it: "La violenza è laddove un atto sessuale è avvenuto senza il consenso della donna o comunque di una delle due parti" In Senato il centrodestra prova ad accelerare sulla proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Il testo già approvato alla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è stato modificato radicalmente da una proposta messa a punto da Giulia Bongiorno. La "nuova versione" firmata dalla leghista mette al centro il "dissenso" come principio per definire e valutare una violenza sessuale. Una novità che non è piaciuta alle opposizioni, che hanno parlato di "rottura" del patto politico.

Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: "Da consenso a dissenso"

La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato al Senato una proposta di modifica del reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di

Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

Argomenti discussi: Stupro dal consenso al dissenso. È bufera sulla proposta Bongiorno; DDL STUPRI, MAIORINO (M5S): BONGIORNO TRADISCE PATTO POLITICO E DIRITTI DONNE, TORNI INDIETR.

violenza sessuale maiorino cViolenza sulle donne, ecco testo base Bongiorno: non c'è consenso e arriva 'freezing', pene più alteLa Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo base proposto nella nuova versione dalla relatrice. Reclusione fino a tredici anni ... adnkronos.com

violenza sessuale maiorino cLegge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazionePerché si è deciso di modificare la norma? Cosa dice la legge attuale? Cosa cambierà se il nuovo testo entrerà in vigore? Proviamo a fare ordine, con l'aiuto ... huffingtonpost.it

