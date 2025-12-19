Violenza in casa ecco cosa si può fare | parla l’avvocato Gianfranco Carluccio

A Fiumicino prende il via la nuova rubrica “Delitti e diritti” con l’avvocato penalista Gianfranco Carluccio. Un appuntamento mensile dedicato a approfondire temi legati alla giustizia e ai diritti, con un’attenzione particolare alle problematiche sociali come la violenza domestica. In questo primo appuntamento, l’avvocato illustra le possibilità di intervento e tutela per chi si trova in situazioni di abuso familiare.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – Parte oggi una rubrica mensile chiamata "Delitti e diritti" a cura dell'avvocato penalista-cassazionista Gianfranco Carluccio, già impegnato in diversi casi che riguardano Fiumicino, oltre ad altri sul territorio nazionale. Una volta al mese un articolo su un argomento e tra un mese e l'altro, sui social del Faro Online, pillole di legalità su temi che riguardano la vita comune. Dai maltrattamenti in famiglia alla violenza sessuale, passando per lesioni, minacce e violenza privata: l'avvocato Gianfranco Carluccio, studio legale a Fiumicino, spiega quali condotte rientrano nei reati più ricorrenti nel contesto domestico e perché la continuità degli abusi, più che il singolo episodio, spesso fa la differenza sul piano penale.

