Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 18 | 40

Questa sera a Roma si registrano diversi rallentamenti e code in varie zone della città. La viabilità si è complicata a causa del maltempo, con allagamenti e frane che hanno portato alla chiusura di alcune strade. Tra via Laurentina e la Tuscolana si formano file a tratti, mentre sulla Flaminia e la Salaria ci sono rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. Anche l’A24 mostra traffico lento tra via Fiorentini e il raccordo, con congestioni sulla Roma Fiumicino a causa del maltempo. La Protezione Civile ha emesso un

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per via Laurentina fino alla Tuscolana in interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria tra Nomentana e Prenestina rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre Verso il raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia a partire da Corso Francia e prosegue l'ondata di maltempo sul territorio al riguardo ricordiamo l'allerta meteo della Protezione Civile con precipitazioni sparse per le prossime ore anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori Sud orientali a seguito delle forti piogge delle ultime ore chiusa per allagamenti via Laurentina nei pressi di Trigoria tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni per allagamenti nel territorio di Frosinone chiusa la provinciale 3 guglietta vallefratta nel comune di Amaseno e la provinciale 67 in località Prossedi resta chiusa anche la regione alle Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e km 13 qui a seguito di frana da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

