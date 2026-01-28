Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 17 | 25

Questa sera si registrano diversi rallentamenti sulla viabilità di Roma e dintorni. Tra il bivio per Roma Nord e Ponzano Romano ci sono code sulla A1 in direzione Firenze. Sul Raccordo Anulare, il traffico si muove a singhiozzo tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata esterna, mentre in interna ci sono rallentamenti tra Flaminia e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Anche sulla A24, tra via Fiorentini e Tor Cervara, il traffico è più lento del solito. Problemi anche sul trasporto ferroviario: sulla linea Fl

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra il bivio per Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana in interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria e tra Nomentana e Prenestina traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo rallentamenti sulla Flaminia a partire da Corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto la circolazione rallentata tra Roma Ostiense Ponte Galeria presenza di animali nei pressi dei Binari possibili cancellazioni per i treni regionali con ritardi fino a 30 minuti da Gianguido Lombardi e astrali mobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

