Dopo l’epopea dello Scalandrino Rivoluzionario e la nascita ufficiale della Resistenza Antimmonnezza, dalla trincea di via Fogazzaro arriva una precisazione. La strada di Arezzo si trasforma in un campo di battaglia tra numeri civici, cassonetti e polemiche. I residenti lamentano confusione e disagi, mentre le autorità cercano di mettere ordine. La situazione resta tesa, con i cittadini che chiedono risposte chiare e interventi concreti.

Arezzo- Dopo l’epopea dello Scalandrino Rivoluzionario e la nascita ufficiale della Resistenza Antimmonnezza, dalla trincea di via Fogazzaro arriva una precisazione. Puntuale. Precisa. E, soprattutto, con 34 anni di anzianità di servizio olfattivo. Perché sì, l’articolo era satirico, divertente, colorito. Ma – come ogni buona commedia degli equivoci – aveva qualche lacuna. A partire da un dettaglio che, in via Fogazzaro, non è affatto secondario: i numeri civici. Non 2, ma 7 e 4. E già qui la rivoluzione cambia indirizzo. Via Fogazzaro, per chi non la conoscesse, non è un’astrazione letteraria ma una strada lunga circa 80 metri, abitata da sei palazzi, disposti in una geometria che potremmo definire “creativa”: 7 e 4, 9 e 6, 11 e 8. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via Fogazzaro, cronache dalla geometria variabile. Quando la satira inciampa nei numeri civici (e nei cassonetti)

Approfondimenti su Via Fogazzaro

Pescara si prepara alle prossime elezioni comunali, con il sindaco Masci che sottolinea l'importanza di un'azione rapida e trasparente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Via Fogazzaro

Argomenti discussi: Tentato furto in chiesa, denunciato un 26enne; Schio, dal 16 febbraio cambia ancora la circolazione nel centro storico; Paura per un incendio al secondo piano di una palazzina; Sequestrata in Ossola una discarica abusiva di 73mila metri cubi.

Via Fogazzaro: strada pubblica o cortile privato/2 La cronaca di questi giorni racconta l’ennesimo capitolo di una vicenda che rischia di essere ridotta, ancora una volta, a una sterile contrapposizione tra favorevoli e contrari, come se la viabilità del centro facebook