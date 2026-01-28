Via Ducale il comitato | Il rione trasformato in uno spartitraffico 6 milioni di transiti all' anno
La viabilità in via Ducale continua a sollevare proteste. Il comitato residenti Rione Clodio denuncia che il rione si è trasformato in uno spartitraffico, con oltre 2,2 milioni di veicoli che passano ogni anno. I residenti chiedono interventi concreti per alleggerire il traffico e migliorare la sicurezza nella zona.
Il comitato rione Clodio snocciola i dati sul traffico: 2,2 milioni di transiti all'anno in via Ducale, 6 milioni nell'area: "Noi cittadini di serie B, a San Giuliano Ztl h24 qui trasformati in una circonvallazione" Oltre 2,2 milioni di veicoli in transito in via Ducale. Sono i dati riportati dal comitato residenti Rione Clodio, che torna a intervenire in merito alla viabilità e al traffico che interessa l'area. “Finalmente sappiamo con precisione quanti veicoli transitano nelle nostre vie - fa esordio il comitato -. Abbiamo fatto un accesso agli atti presso il Comune per poter confermare con i numeri il flusso continuo di veicoli che ci assediano.🔗 Leggi su Riminitoday.it
