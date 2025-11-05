Traffico nel Rione Clodio il comitato | In Fiera si parla di green economy ma qui l' aria è irrespirabile

Evento in Fiera e solito problema annoso legato al traffico in città. A sollevare l’ennesima protesta è il comitato residenti del rione Clodio. “Alla Fiera ci sono gli Stati Generali della Green Economy mentre nel Rione Clodio c’è la Grey Economy per i gas di scarico che siamo costretti a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Green o Grey economy? Ecomondo e la "solita" congestione del Rione Clodio - "In Fiera ci sono gli Stati Generali della Green Economy mentre nel Rione Clodio c’è la Grey Economy per i gas di scarico che siamo costretti a respirare 365 giorni all’anno". Da msn.com

Rione Clodio, il comitato all’attacco: "Traffico non ridotto ma traslocato" - Rimini è una città che punta sulla mobilità sostenibile dove l’ampliamento delle zone a traffico limitato ha contribuito alla diminuzione delle giornate con valori di Pm10 superiori a quelli ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Via Ducale, tornano traffico e proteste - Il Comitato residenti Rione Clodio pronto ad andare in tribunale se non verrà introdotta la circolazione limitata anche di giorno "Il Comune ha riaperto al traffico Rione Clodio e via Ducale, ... Scrive ilrestodelcarlino.it