Verona si veste di Spirito Olimpico | un viaggio tra cultura sport e territorio

Verona si prepara a vivere un trimestre intenso, con eventi che uniscono cultura, sport e territorio. La città si trasforma in un palcoscenico, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia. La rassegna #Spiritoolimpico promette di portare nel centro storico concerti, mostre e competizioni sportive, creando un ponte tra le montagne e la pianura. La voglia di ripartire si sente nell’aria, mentre Verona si anima di energia e colori.

Verona si appresta a vivere un trimestre da protagonista assoluta, trasformandosi in un ponte ideale tra le vette alpine e la pianura attraverso la rassegna #Spiritoolimpico. Tra i mesi di gennaio e marzo 2026, la città ospiterà un ciclo di appuntamenti diffusi nati per celebrare i Giochi

