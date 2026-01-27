MotoGP ecco le Ktm Acosta | Cresciuti nel 2025 ora vogliamo partire forte

La presentazione delle nuove moto KTM per la stagione 2025 segna un passo importante per il team, che punta a migliorare i risultati dello scorso anno. Acosta e Pedro condividono le loro aspettative, evidenziando il percorso di crescita e l’obiettivo di partire con forza. Un’analisi delle novità tecniche e delle strategie del team permette di comprendere le aspettative per questa stagione di MotoGP.

Reduce da un Mondiale MotoGP 2025 chiuso in crescita, Ktm spera di partire subito forte nella nuova stagione. Oggi il costruttore austriaco ha presentato le quattro RC16 presenti in griglia. Il team factory punterà ancora su Pedro Acosta e Brad Binder, mentre la formazione Tech3 continuerà con Maverick Viñales ed Enea Bastianini. Un poker d'assi promettente, a patto di essere subito competitivi e trovare una discreta condizione fisica. Due elementi presenti solo a tratti nella scorsa annata. Per questo motivo la voglia di rivalsa è davvero forte. Acosta ha concluso il 2025 al quarto posto finale.

