US tells UN | Gaza demilitarization to include internationally funded buyback program

La decisione di smilitarizzare Gaza diventa ufficiale. Gli Stati Uniti hanno comunicato alle Nazioni Unite che il processo includerà anche un programma di acquisto di armi, finanziato a livello internazionale. L’obiettivo è ridurre le tensioni e portare stabilità nella regione. La procedura sarà avviata con un piano concordato e sostenuto da diversi attori internazionali.

UNITED NATIONS, Jan 28 (Reuters) - The demilitarization of Gaza will include decommissioning weapons through an agreed process "supported by an internationally funded buyback" program, the United States told the U.N. Security Council on Wednesday. Palestinian militant group Hamas retains control of just under half of Gaza following an October ceasefire deal brokered by U.S. President Donald Trump. The agreement ties further Israeli troop withdrawals to Hamas giving up its weapons. The United States - along with the 26 countries who have so far joined Trump's so-called Board of Peace and in consultation with the Palestinian National Committee that it oversees - will apply pressure on Hamas to disarm, according to the U.

