Buyback verso il traguardo dei 50 miliardi in Europa
I riacquisti di azioni restano una forza trainante in Europa, senza alcun segnale di rallentamento da qui al 2026, e continuano a generare valore per gli azionisti delle società quotate in UE. Lo conferma il Buyback Monitor di Barclay s, che fa il punto sui piani di riacquisto azioni annunciati dalle società quotate sui mercati di Eurolandia e conferma che il paniere di riacquisti azionari c ontinua a sovraperformare gli indici di mercato di riferimento, mentre il dibattito fiscale in Francia potrebbe trasformarsi da rischio (attuale) a opportunità (in caso di cambio di legislazione). Buyback eseguiti per oltre 19 miliardi a novembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Eni, buyback per quasi 50 milioni di euro - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 6 e il 10 ottobre 2025, complessivamente 3. Riporta borsaitaliana.it