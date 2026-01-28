Union SG-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League tra Union SG e Atalanta. La partita si svolge in Belgio e mette di fronte le due squadre di Hubert e Palladino. Gli appassionati potranno seguirla in diretta TV o streaming, mentre le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida cruciale.

Union SG-Atalanta è la sfida valida per l'ultimo turno della fase campionato di Champions League. La partita tra la squadra di Hubert e quella di Palladino, si giocherà oggi, mercoledì 28 gennaio, alle 21:00.

L'incontro tra Atalanta e Chelsea, valido per la 6ª giornata di Champions League, si disputerà questa sera alle 21.

