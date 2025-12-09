Atalanta-Chelsea in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

L'incontro tra Atalanta e Chelsea, valido per la 6ª giornata di Champions League, si disputerà questa sera alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta sia in chiaro su Sky Sport sia in streaming su NOW, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il match in modo comodo e immediato.

Atalanta-Chelsea è la partita della 6ª giornata di Champions League. Si gioca alle 21, con diretta tv, in chiaro e in streaming su Sky Sport e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Maresca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

