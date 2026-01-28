Uninettuno entra nell’OpenEU Alliance

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno entra a far parte dell’alleanza europea OpenEU Alliance. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo, che punta a rafforzare la collaborazione con altre università del continente e ad ampliare le opportunità per studenti e docenti. Ora, Uninettuno si inserisce in un network che mira a promuovere innovazione e scambi accademici tra i paesi europei.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno annuncia il proprio ingresso nell’alleanza europea OpenEU Alliance. Uninettuno sarà l’unica università italiana a rappresentare il nostro paese in questa iniziativa promossa dalla Commissione europea per la creazione di una rete delle migliori università online europee. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di un’istruzione superiore digitale, aperta e inclusiva di alta qualità, attraverso partnership strategiche, collaborazioni accademiche e programmi congiunti (joint degrees) rivolti agli studenti europei e internazionali. OpenEU riunisce le principali università statali a distanza d’Europa, tra cui: UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spagna), Bifröst University (Islanda), Daugavpils University (Lettonia), FernUniversität in Hagen (Germania), Hellenic Open University (Grecia), Open Universiteit (Paesi Bassi), Open University of Cyprus (Cipro), Universidade Aberta (Portogallo), Universitat Oberta de Catalunya (Spagna) e St. 🔗 Leggi su Lapresse.it

