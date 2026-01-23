UNICEF Gaza | dopo 2 anni arrivati oltre 5mila kit ricreativi x 375 mila bambini 

Dal 15 gennaio, oltre 5.100 kit ricreativi sono stati consegnati nella Striscia di Gaza, offrendo supporto a più di 375.000 bambini. Questa iniziativa dell’UNICEF mira a contribuire al benessere infantile in un contesto difficile, fornendo strumenti per il gioco e il conforto. Dopo due anni, si rafforza l’impegno a sostenere le giovani generazioni colpite da crisi e difficoltà.

Da giovedì 15 gennaio 5.168 kit ricreativi sono entrati nella Striscia, aiutando oltre 375.000 bambini, tra cui 1.000 bambini con disabilità.. 23 gennaio 2026 – Dopo oltre due anni di restrizioni, l’UNICEF ha ottenuto il permesso di portare kit ricreativi nella Striscia di Gaza per sostenere l’apprendimento, il benessere e la resilienza dei bambini. Da giovedì 15 gennaio, 5.168 kit ricreativi sono entrati nella Striscia, aiutando oltre 375.000 bambini, tra cui 1.000 bambini con disabilità. “ Per i bambini di tutto il mondo, compresi quelli di Gaza, giocare non è un lusso, ma il modo in cui sviluppano il linguaggio, le capacità motorie, la capacità di risolvere i problemi e le abilità socio-emotive “, ha affermato Ted Chaiban, Vicedirettore generale dell’UNICEF per l’Azione umanitaria e le operazioni di approvvigionamento, che questa settimana ha effettuato una missione a Gaza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

