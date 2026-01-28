Una vita nuova la serie con Anna Valle e Daniele Pecci | trama cast e puntate

Mercoledì 27 gennaio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di

Mercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni dei protagonisti. Di cosa parla la storia, quante puntate sono e il cast: tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Una nuova vita

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Una nuova vita

Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; Il Centro di aiuto alla vita, nuova sede al Città Fiera. Nel 2025 ha fatto nascere 42 bambini; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti.

'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceRitorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio. libero.it

Anna Valle torna in tv con la serie Una nuova vita: trama, cast e quando iniziaA partire da mercoledì 28 gennaio 2026 va in onda su Canale 5 la nuova serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci Una nuova vita. Scopriamo ... alfemminile.com

Un amore che fa scandalo. Giovedì a Civitanova e venerdì a Senigallia la commedia di Cotroneo con Anna Valle - facebook.com facebook