C’è una montagna che osserva in silenzio, un delitto mai davvero chiarito e una donna che torna nel luogo in cui ha perso tutto. Una nuova vita, la nuova serie di Canale 5 in onda da mercoledì 28 gennaio in prima serata, parte da qui: da una frattura insanabile tra passato e presente, e dal bisogno quasi fisico di riscrivere la propria verità. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci, al centro di una storia che mescola melodramma familiare e giallo giudiziario, ambientata tra le Dolomiti e costruita attorno a un’idea precisa: nessuna colpa resta davvero sepolta. Una donna, una condanna, un ritorno che riapre tutte le ferite. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Una nuova vita: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie con Anna Valle e Daniele Pecci

