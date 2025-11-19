Nella mente di McCurry | La curiosità è il motore Firenze? Una vera sfida

di Antonio Mancinelli FIRENZE Ha ritratto la mitica ’Ragazza afgana’ in un campo profughi, apparsa sulla copertina di National Geographic nel 1985. Ha raccontato il mondo attraverso immagini di guerre e culture lontane. Steve McCurry oggi affianca al fotogiornalismo anche campagne di comunicazione: per esempio per la maison fiorentina Stefano Ricci ha realizzato un reportage in India spostando lo sguardo nella moda di lusso. Ha viaggiato con la macchina fotografica in ogni angolo del pianeta. Da dove nasce la spinta a esplorare il mondo attraverso l’obiettivo? "La curiosità è il motore di tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

