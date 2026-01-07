Sabrina Ferilli è una donna che cammina A Testa Alta nella nuova fiction di Canale 5 in onda, in prima serata, da mercoledì 7 gennaio 2026. Suo è infatti il ruolo di Virginia Terzi, preside di una piccola cittadina sul lago, la cui vita va in pezzi non appena si diffonde in rete un video compromettente che la immortala in compagnia del suo amante. Da quel momento, Virginia è disposta a lottare contro chi sta facendo di tutto per farle lasciare il suo posto nella scuola. La tre puntate di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna saranno disponibili anche su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Testa Alta, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 14 gennaio 2026

Leggi anche: A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta

Leggi anche: Prima di Noi, anticipazioni seconda puntata di domenica 11 gennaio 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci; A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; Sabrina Ferilli torna in tv in “A testa alta”: no, lei non farà la vittima…; Sabrina Ferilli A testa alta davanti a chi “ruba” l’intimità.

A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta - Il coraggio di una donna in onda mercoledì 14 gennaio alle ore 21:50 su Canale5 ... fanpage.it