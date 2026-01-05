Lotto è festa nel napoletano | vinti migliaia di euro con un terno

Nel napoletano, le recenti estrazioni del Lotto hanno portato a una significativa vincita di oltre 46mila euro, con un terno centrato a Napoli. La notizia, riportata da Agipronews, testimonia come il gioco possa ancora regalare occasioni di soddisfazione. Questo evento rappresenta un momento di festa per la regione, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori alle estrazioni del Lotto.

Festa grande per la Campania che registra una tripletta da oltre 46mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 2 e sabato 3 gennaio: come riporta Agipronews, un terno su Napoli, nel concorso di sabato 3, regala 22.500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Croce San Sossio a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

