Corriere dello Sport | Napoli un solo cambio per Udine | Spinazzola al posto di Olivera Le probabili formazioni

Il Napoli si prepara alla sfida contro l'Udinese con un'unica modifica nella formazione, rispetto alla recente partita di Champions League. Spinazzola rileva Olivera nella probabile formazione, evidenziando un leggero turnover per la squadra di Spalletti in vista della trasferta.

"> UDINE – Un solo cambio rispetto alla partita di quattro giorni fa in Champions League. È questa la scelta di Antonio Conte per l’Udinese, una modifica più di equilibrio che di rivoluzione. Fuori Olivera, dentro Spinazzola, di nuovo titolare in campionato dopo l’ultima volta contro il Como e, in assoluto, dalla sfida di Coppa Italia con il Cagliari. Una rotazione minima, inevitabile considerando il numero ridotto di alternative a disposizione, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napolipiu.com

