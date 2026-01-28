Un rapporto ossessivo fatto di minacce e violenze sessuali l' Appello conferma la condanna per il compagno violento

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna di un uomo di 48 anni di Riccione, riconoscendolo colpevole di averla sottoposta a un rapporto fatto di minacce e violenze sessuali. La sentenza, arrivata a pochi mesi dalla prima decisione del Tribunale di Rimini, prevede ora una pena di quattro anni e undici mesi di carcere. L’uomo era accusato di maltrattamenti e comportamenti violenti, difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Roberto D’Errico.

L’uomo controllava ossessivamente il telefono e l’abbigliamento della compagna, le vietava uscite o contatti con terzi, punendola con aggressioni, silenzi punitivi e minacce La Corte d’Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di condanna ad anni 4 e 11 mesi di reclusione, pronunciata nel settembre 2024 dal Tribunale di Rimini nei confronti di un 48enne riccionese, difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Roberto D’Errico, imputato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, percosse, minacce e violenza privata ai danni della ex compagna, riminese di anni 41, costituitasi parte civile con l’avvocato Mattia Lancini del Foro di Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

