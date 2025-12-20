Orrore sul Gargano violenze e minacce per atti sessuali | un video nelle chat inchioda quattro giovani
Avrebbero costretto o comunque indotto le loro vittime a compiere e subire atti sessuali, con violenza e minacce, abusando della loro condizione di inferiorità psichica. A inchiodare quattro ragazzi, tutti originari di Monte Sant’Angelo, è un video che si sarebbero scambiati nelle chat, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
