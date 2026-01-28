Un posto al sole | Roberto e Marina contro Gagliotti

Roberto e Marina si sono opposti a Gagliotti, mettendo in discussione la sua credibilità. Dopo che il caporale è stato ricoverato in ospedale con problemi psichiatrici, le sue parole sono state messe in dubbio. La scena si è fatta tesa, con i due personaggi che cercano di smascherare le incongruenze nelle sue dichiarazioni.

Al caporale in ospedale vengono diagnosticati disturbi psichiatrici, e questo fa cadere la credibilità della sua testimonianza. Gagliotti quindi può restare ben saldo alla guida dei cantieri, con sgomento di Marina e Roberto. Michele però non si arrende e, nonostante il malcontento di Silvia, prosegue la trasmissione con i suoi toni accusatori contro Gennaro. Ad ascoltarlo c'è anche la moglie di Gagliotti, che prende coraggio e telefona in radio per sconfessare Gennaro. Da vedere poi quanto questa telefonata potrà rivelarsi utile in tribunale, e soprattutto se il marito non si ritorcerà contro di lei zittendola come già in passato.

