Ercolano MAV di Natale 2025–2026 | un mese di eventi gratuiti tra arte spettacolo e magia

Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano si prepara a vivere un dicembre ricco di eventi gratuiti con il tradizionale “MAV di Natale 2025–2026”. Un mese di attività dedicate a famiglie, bambini e appassionati, tra arte, spettacolo e magia, per immergersi nell’atmosfera natalizia in un contesto culturale unico e coinvolgente.

Tempo di lettura: 3 minuti Un mese ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e a tutto il pubblico che desidera vivere la magia del Natale in un contesto culturale unico: il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano inaugura il periodo festivo con il cartellone “MAV di Natale 2025–2026”. Installazioni, spettacoli, musica, laboratori e attività creative accompagneranno i visitatori dall’11 dicembre al 5 gennaio, trasformando il MAV in un luogo di festa, condivisione e scoperta. Tutti gli eventi sono gratuiti e pensati per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente nel periodo più atteso dell’anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ercolano, “MAV di Natale 2025–2026”: un mese di eventi gratuiti tra arte, spettacolo e magia

Natale 2025 al Parco Archeologico di Ercolano

REGALA LA CULTURA, REGALA IL MAV A Natale regala il MAV: uno splendido coupon valido per l’ingresso al percorso museale per rivivere la bellezza delle città vesuviane di Pompei e Ercolano e l’Eruzione del Vesuvio del 79 d. C. in 3D. Un’esperienza Vai su Facebook

Mav, il museo virtuale di Ercolano inaugura il percorso di Natale - Tutti al Mav, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, per la notte bianca della Cultura: una serata speciale di musica, ... Lo riporta ilmattino.it