' Un giro di stelle' | Festival Thrinakria

A Catania, il Festival Thrinakria porta in scena un vero giro di stelle. La manifestazione attrae artisti e visitatori da tutta la Sicilia, creando un momento di incontro tra cultura e tradizione. Durante gli eventi, si respirano storie e emozioni che parlano di terra, di cuore e di identità. La città si anima con musica, spettacoli e incontri, facendo diventare il festival un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire il volto autentico della regione.

Un giro di stelle. Thrinakìa Festival. Catania Città da leggere. Raccontare la Sicilia è la via affettiva alla voce del cuore della nostra umanità. 31 gennaio 2026 ore 10:00 Sala della Notte Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II 121 Catania. Vieni a raccontarci la tua esperienza con gli atelier di scrittura e lettura espressiva emozionale dell'ODV Le Stelle in Tasca. Vieni a scoprire con noi Catania città da leggere, un viaggio nel cuore della nostra umanità.

