Un brand danese ha trasformato uno sgabello in una borsa

Un marchio danese ha deciso di trasformare uno sgabello in una borsa. Si tratta di Another Aspect, noto per il suo stile semplice e senza fronzoli. Questa novità ha sorpreso molti, perché unisce il design funzionale a un’idea originale. La borsa, realizzata partendo da un oggetto di uso quotidiano, dimostra come il brand continui a puntare sulla sostenibilità e sulla creatività.

Conosciuto per il suo guardaroba classico e senza troppi fronzoli, il marchio danese Another Aspect fa parte di quei brand da sempre attenti all'impatto di ciò che produce. In questa ottica, il marchio ha deciso di collaborare con Fritz Hansen, nome leggendario nel mondo dell'arredamento da casa, per una capsule collection che segue una regola semplice: utilizzare ciò che già esiste. Fritz Hansen ha così rivestito alcuni dei suoi sgabelli Dot con tessuto proveniente dalla produzione di Another Aspect, tweed in ricche tonalità bordeaux stratificato con un tessuto giapponese a contrasto sotto la seduta.

