Ultimissime Juve LIVE | contatti per Kolo Muani che cosa filtra per Chiesa
In questo aggiornamento sulle ultime notizie della Juventus, vengono riportate le novità riguardanti i contatti per Kolo Muani e le ultime indiscrezioni su Chiesa. La nostra analisi si basa sulle informazioni più recenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale della squadra. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale sulle tematiche più importanti del club bianconero.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 gennaio 2026. Chiesa Juve, con il passare dei giorni aumenta questa sensazione: che cosa filtra dall’ambiente bianconero. Ore 18.17 – Chiesa Juve, con il passare dei giorni aumenta questa sensazione: che cosa filtra dall’ambiente bianconero Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste ore
In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Kolo Muani, il centravanti francese che interessa alla Juventus.
Calciomercato Juve, Kolo Muani sempre nel mirino? Intanto l’attaccante ha fatto vedere questa cosa
