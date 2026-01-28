Ultimi tre giorni di gennaio | arrivano i giorni della merla tra leggenda e freddo intenso

Negli ultimi tre giorni di gennaio, 29, 30 e 31, le temperature sono scese drasticamente in tutta Italia. Le mappe del meteo segnano un’ondata di freddo intenso, che ha portato ghiaccio e neve in molte regioni. Le persone si preparano a affrontare il gelo, mentre le cose più fragili, come piante e animali, sono sotto stretta osservazione. La leggenda dei “giorni della merla” si conferma ancora una volta come simbolo di questi giorni freddi.

Gli ultimi tre giorni di gennaio, 29, 30 e 31, sono noti in Italia come i “giorni della merla”, considerati tradizionalmente i più freddi dell’anno. Secondo la tradizione popolare, il nome deriverebbe da un’antica leggenda: tutte le merle erano bianche, ma una, per sfuggire al freddo intenso, si rifugiò in un camino e diventò nera a contatto con la fuliggine. Esistono diverse varianti della leggenda. In una, la merla si nasconde in un comignolo per quasi tutto il mese e, uscendo alla fine di gennaio, provoca l’ira dell’inverno che le restituisce tre giorni di freddo intenso. Una versione più romantica racconta invece di due innamorati, Merlo e Merla: Merlo morì attraversando il Po ghiacciato e Merla lo pianse per tutta la vita, con il suo lamento che, secondo la tradizione, si sente ancora nei giorni più freddi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

